В Краснодаре изменится маршрут нескольких трамваев с 15 по 23 июля Фото: krd.ru

В Краснодаре изменится маршрут нескольких трамваев с 15 по 23 июля. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации. Схема движения трамваев № 1, 2, 5, 8, 15, 21 и 22 изменится в связи с модернизацией трамвайного узла на улице Московской.

Так, с 15 по 16 июля полностью закроют движение составов по улице Островского и по улице Московской в сторону остановки «Ул. им. Петра Метальникова». С 17 по 23 июля закроют движение только улицы им. Островского. Маршрут № 15 работать не будет.

Трамвай № 1 будет проезжать от конечной остановки «Ул. Декабристов» до остановки «Ул. Индустриальная» по улицам Красных Зорь, Садовой, Дмитриевская Дамба, Железнодорожной, Гоголя, Коммунаров, Захарова. Трамвай № 2 при движении от ул. Индустриальной, трамвай № 5 от ул. Бершанской и состав № 8 от остановки «Хладокомбинат» проследуют только до остановки «Ул. им. 40-летия Победы».

Состав № 21 из Юбилейного микрорайона и маршрут № 22 от ул. им. Димитрова по улице Садовой перенаправят до остановки «Ул. Декабристов».

«Для подвоза пассажиров будет организован специальный автобусный маршрут по ул. Московской — от ул. им. Петра Метальникова до ул. им. Островского», - уточнили в пресс-службе городской администрации.

Кроме того, в городе усилят работу автобуса № 52.

Трамвай № 1 проедет от конечной остановки маршрута «Ул. Декабристов» до остановки «Ул. Индустриальная» по улицам Красных Зорь, Садовой, Дмитриевская Дамба, Железнодорожной, Гоголя, Коммунаров, Захарова. Состав № 2 от остановки «Ул. Индустриальная», маршрут № 8 от остановки «Хладокомбинат» и трамвай № 15 от ж/д вокзала Краснодар-I будут следовать только до остановки «Ул. им. 40-летия Победы».

Трамвай № 5 проследует из Пашковского жилого массива до остановки «Ул. им. Петра Метальникова» по улице Садовой в обоих направлениях.