В Ольгинке смыло набережную. Фото: tuapse_info_official

В Ольгинке Туапсинского района стихия частично разрушила набережную. Для ликвидаций последствий подтоплений в городе в 4 часа утра развернули оперативный штаб.

На Кубани бушует непогода. Фото: соцсети.

«На месте работает мой заместитель Сергей Власов. Вся необходимая помощь людям должна быть оказана максимально оперативно», - сообщил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

Уточняется, что в самом Туапсе из-за высокого уровня воды затруднен проезд на улицах Горького, в районе Уральской, Деповской. Также Жукова и Привокзальной площади. Жителей и туристов, по возможности, попросили поднять машины на возвышенности.

В ближайшее время в городе пройдет заседание краевой комиссии по ЧС. На нем обсудят текущую ситуацию и масштабы ущерба.