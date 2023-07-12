Горячий Ключ поможет Туапсинскому району в ликвидации последствий ЧС

Другие города Кубани предложили помощь соседям.

На Туапсинский район Краснодарского края обрушилась стихия. Другие города Кубани предложили помощь соседям.

«Собрал экстренное совещание. Выезжаем с коллегами в Туапсинский район, где объявлен режим ЧС, - теперь наша очередь помогать соседям в беде», - сообщил в своем Telegram-канале глава Горячего Ключа Сергей Белопольский.

Власти поставят и всю необходимую технику. Сергей Белопольский пообещал мотопомпы, пилы, илосос, комбинированную дорожную машину. А также для Туапсинского района привезут экипаж аварийно-спасательного формирования.