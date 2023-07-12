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НовостиПроисшествия12 июля 2023 7:46

Горячий Ключ поможет Туапсинскому району в ликвидации последствий ЧС

Глава города собрал экстренное совещание
Ангелина НАЗАРЧУК
Ангелина НАЗАРЧУК
Другие города Кубани предложили помощь соседям.

Другие города Кубани предложили помощь соседям.

На Туапсинский район Краснодарского края обрушилась стихия. Другие города Кубани предложили помощь соседям.

«Собрал экстренное совещание. Выезжаем с коллегами в Туапсинский район, где объявлен режим ЧС, - теперь наша очередь помогать соседям в беде», - сообщил в своем Telegram-канале глава Горячего Ключа Сергей Белопольский.

Власти поставят и всю необходимую технику. Сергей Белопольский пообещал мотопомпы, пилы, илосос, комбинированную дорожную машину. А также для Туапсинского района привезут экипаж аварийно-спасательного формирования.