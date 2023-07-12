Новороссийск поможет Туапсинскому району в ликвидации последствий ЧС

Глава Новороссийска Андрей Кравченко собрал оперативный штаб по случаю ЧС.

В Туапсинском районе Кубани разбушевалась стихия. Реки вышли из русла, а вода заполонила улицы. Глава Новороссийска Андрей Кравченко собрал оперативный штаб по случаю ЧС.

«Мы обязаны помочь в ликвидации последствий подтопления в Туапсинском районе. Новороссийск не раз сталкивался с чрезвычайными ситуациями — мы не можем остаться равнодушными и не поддержать в трудный момент наших соседей», - написал в своем Telegram-канале Андрей Кравченко.

К слову, Новороссийск направит в Туапсинский район всю необходимую технику, людей и бригаду спасателей.