Школы и детсады в Сочи приведут в порядок к новому учебному году

Фото: Ростислав Шубин

В Адлерском районе Сочи идут работы по ремонту и подготовке школ и детских садов к новому учебному году. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города-курорта.

В ведомстве уточнили, что сейчас идет ремонт детского сада №123. В частности, меняют оконные блоки. Работы ведутся по муниципальной программе «Развитие отрасли «Образование».

Кроме того, здесь же приведут в порядок веранды. Эти работы финансирует генеральный директор ООО «Аше Резорт» Ростислав Шубин.

Фото: пресс-служба администрации Сочи

- Обратились жители района, а также родители детей, которые ходят в этот детсад, с просьбой привести в порядок беседки. Очень важно оказывать поддержку социальным объектам, в том числе школам и детским садам. Что и делаем по мере возможностей и поступления обращений, - отметил гендиректор «Аше Резорт».

Всего же к 1 сентября в Сочи планируется отремонтировать 10 детских садов. Три из них расположены в Адлерском районе.

Ростислав Шубин реализует в поселке Аше Лазаревского района Сочи крупный проект гостиничного комплекса, который станет местом притяжения туристов. Воплощение объекта в жизнь даст новые рабочие места для местных жителей, поможет решить застарелые инфраструктурные проблемы поселка, в числе которых бесперебойное водо-, газо- и электроснабжение жилого сектора. Кроме того, планируется улучшение пляжной инфраструктуры.