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НовостиОбщество12 июля 2023 8:51

Реверсивное движение ввели на участке трассы Джубга - Сочи в Туапсинском районе

Движение запустили по одной полосе рядом с поселком Сосновым
Светлана ОВДЕЙ
Движение запустили по одной полосе

Движение запустили по одной полосе

На участке трассы Джубга - Сочи в Туапсинском районе ввели реверсивное движение. Его запустили после уборки селевого потока.

«Движение на участке 37 км + 900м (рядом с п. Сосновый) автодороги Джубга - Сочи сотрудниками Госавтоинспекции после уборки селевого потока запущено в реверсивном режиме по одной полосе», – сообщили в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

Уточняется, что закрытым остается участок трассы Джубга - Сочи в поселке Лермонтово из-за разлива воды.

«Ситуация мониторится сотрудниками Госавтоинспекции на постоянной основе», – добавили в ГИБДД по краю.