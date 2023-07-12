Реверсивное движение ввели на участке трассы Джубга - Сочи в Туапсинском районе

Движение запустили по одной полосе

На участке трассы Джубга - Сочи в Туапсинском районе ввели реверсивное движение. Его запустили после уборки селевого потока.

«Движение на участке 37 км + 900м (рядом с п. Сосновый) автодороги Джубга - Сочи сотрудниками Госавтоинспекции после уборки селевого потока запущено в реверсивном режиме по одной полосе», – сообщили в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

Уточняется, что закрытым остается участок трассы Джубга - Сочи в поселке Лермонтово из-за разлива воды.

«Ситуация мониторится сотрудниками Госавтоинспекции на постоянной основе», – добавили в ГИБДД по краю.