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НовостиПроисшествия12 июля 2023 8:58

В Туапсинском районе более 300 человек ликвидируют последствия потопов

Привлечено более 50 единиц техники
Мария ЧАЛАЯ
В Туапсинском районе продолжает свирепствовать стихия. Фото: соцсети.

В Туапсинском районе продолжает свирепствовать стихия. Фото: соцсети.

В Туапсинском районе более 300 человек ликвидируют последствия потопов. Им на помощь направлено более 50 единиц техники.

«Для устранения последствий и помощи жителям в Туапсинский район направлены бригады спасателей из Новороссийска и Горячего Ключа. Везут всю необходимую технику: мотопомпы, пилы, илососы, комбинированную дорожную машину», - сообщали в оперативном штабе Краснодарского края.

Уточняется, что системы оповещения населения сработали вовремя. Благодаря этому удалось избежать пострадавших и погибших.

На данный момент три человека числятся пропавшими.