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НовостиПроисшествия12 июля 2023 8:59

Без вести пропавшими после потопа в Туапсинском районе числятся три человека

Погибших и пострадавших нет
Светлана ОВДЕЙ
В Туапсинском районе устраняют последствия непогоды

В Туапсинском районе устраняют последствия непогоды

Без вести пропавшими после потопа в Туапсинском районе числятся три человека. Об этом сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

В настоящее время в районе продолжают устранять последствия непогоды. Спасательные службы работают в усиленном режиме.

«Привлечено порядка 300 человек, более 50 единиц техники. Для устранения последствий и помощи жителям в Туапсинский район направлены бригады спасателей из Новороссийска и Горячего Ключа», – сообщили в региональном оперштабе.

Погибших и пострадавших в результате разгула стихии нет.

«Системы оповещения населения сработали вовремя», - уточнили в министерстве ГО и ЧС Краснодарского края.