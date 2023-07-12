В Туапсинском районе устраняют последствия непогоды

Без вести пропавшими после потопа в Туапсинском районе числятся три человека. Об этом сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

В настоящее время в районе продолжают устранять последствия непогоды. Спасательные службы работают в усиленном режиме.

«Привлечено порядка 300 человек, более 50 единиц техники. Для устранения последствий и помощи жителям в Туапсинский район направлены бригады спасателей из Новороссийска и Горячего Ключа», – сообщили в региональном оперштабе.

Погибших и пострадавших в результате разгула стихии нет.

«Системы оповещения населения сработали вовремя», - уточнили в министерстве ГО и ЧС Краснодарского края.