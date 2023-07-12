В ЗСК оценили темпы реализации Стратегии-2030 в 2022 году

На расширенном заседании комитетов депутаты ЗСК проанализировали ход реализации Стратегии социально-экономического развития Краснодарского края до 2030 года в 2022 году.

Открывая заседание, председатель ЗСК отметил, с момента утверждения Стратегии прошло практически 5 лет, и целью заседания являются обсуждение и уточнение действий, направленных на успешное выполнение стратегических задач, которые стоят перед регионом.

«Истекший период был непростым. Мы сталкивались и сталкиваемся с беспрецедентными вызовами – это и пандемия и санкционное давление. Но несмотря на эти вызовы экономика стабильна. В то же время мы должны обсудить те меры, которые необходимо принять для сохранения наметившейся динамики», - сказал Юрий Бурлачко.

По итогами реализации Стратегии депутатов, 61% показателей главной стратегической цели выполнены в оптимистическом и базовом сценарии.

В числе таковых - рост численности населения, а также численности занятых в экономике, рост среднемесячной заработной платы, сокращение уровня безработицы - по сравнению с 2021 годом ее уровень существенно сократился и составил 3,5%, а среднемесячная заработная плата возросла до 50,3 тыс. рублей.

В процессе обсуждения представители комитетов имели возможность дать свои оценки темпам реализации Стратегии и обозначить предложения по ее корректировке.

Подводя итог обсуждения, Юрий Бурлачко акцентировал внимание на том, что, реализовывая сценарии достижения показателей Стратегии, необходимо создавать в первую очередь достойные условия дли жизни кубанцев и гостей региона. Именно они дадут оценку имеющимся сегодня результатам.

В завершении депутаты утвердили резолюцию, в которой отражены рекомендации по повышению эффективности реализации Стратегии.