ВТБ Лизинг профинансировал партию тягачей Sitrak на сумму 156,4 млн рублей зерновому трейдеру

ВТБ Лизинг передал компании, занимающейся закупкой и реализацией зерновых культур в Южном федеральном округе, 12 тягачей Sitrak С7Н и 12 прицепов к ним на сумму 156,4 млн рублей. Приобретенная техника поможет заказчику сформировать свой парк и обеспечить оперативную и эффективную логистику сырья в регионе.

Транспорт оформлен в финансовый лизинг сроком на три года с авансом 15% от суммы сделки. Поставщиком тягачей выступил официальный дилер марки Sitrak, а прицепы были произведены на машиностроительном заводе компанией «Интерприцеп» в городе Ставрополь.

В течение срока финансовой аренды трейдер сможет оптимизировать налогооблагаемую базу за счет налога на прибыль и возврата НДС со всех лизинговых платежей. Стоимость владения техникой для лизингополучателя снизится на 62,5 млн рублей с учетом применения налоговых преференций. Такие условия доступны юрлицам на общей системе налогообложения.

По данным аналитического агентства «Автостат», по итогам июня 2023 года Sitrak занимает второе место по продажам грузовых автомобилей на российском рынке, уступая только отечественной марке КАМАЗ. Всего за первое полугодие было реализовано более 2 тыс. тягачей Sitrak, а доля рынка марки составила 17%. Аналитики ВТБ Лизинг констатируют, что модель Sitrak С7Н находится на первом месте по популярности в грузовом сегменте среди клиентов компании. За пять месяцев 2023 года доля бренда составила 27%.

Лизинговая сделка была оформлена в подразделении ВТБ Лизинг в г. Москва. Подразделение работает с 2013 года и предлагает выгодные условия лизинга легковых и грузовых автомобилей, а также специализированной техники для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.