Мэр Краснодара поручил убрать незаконные торговые ларьки вокруг сквера «Изумрудный» Фото: пресс-служба администрации Краснодара

Мэр Краснодара поручил убрать незаконные торговые ларьки вокруг сквера Изумрудного. Глава города осмотрел территорию, которую благоустраивают, во время рабочего объезда.

Новый сквер подготавливают в Молодежном микрорайоне. Работы проводят по нацпроекту «Жилье и городская среда».

«Но мало благоустроить саму зеленую территорию. Нужно привести в порядок место и вокруг нее. Придать микрорайону единый архитектурный облик. Нельзя допустить, чтобы место для отдыха было захламлено визуальным мусором», – отметил Евгений Наумов.

В настоящее время в городе для борьбы с незаконной торговлей работают мобильные группы из сотрудников мэрии. В Молодежном микрорайоне с начала года составили 40 административных протоколов за мелкорозничную торговлю в непредусмотренных местах.

«Составлен реестр незаконных НТО в Молодежном. По каждому из них ведется работа с жильцами многоквартирных домов, чтобы очистить улицы от незаконных ларьков», – отметил глава администрации Прикубанского округа Евгений Беликов.