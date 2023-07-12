Водителя арестовали

В Усть-Лабинске на 2 месяца арестовали мотоциклиста, сбившего 13-летнего подростка в парке. Расследование уголовного дела продолжается. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Напомним, все произошло в июне 2023 года в парке озера «Копытце» в Усть-Лабинске. 59-летний мужчина на мотоцикле «Ява» выехал на велопешеходную дорожку и сбил школьника. Не остановившись, он скрылся с места происшествия. Очевидцы помогли подростку и вызвали скору.

«В результате ДТП ему причинен тяжкий вред здоровью», – сообщили в пресс-службе краевого СУ СКР.

Спустя несколько дней мужчину удалось задержать. На мужчину завели уголовное дело.

«Рассмотрев материалы дела, суд, приняв во внимание все обстоятельства совершенного преступления, ходатайство следствия удовлетворил, избрав в отношении обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу на срок 2 месяца», – сообщили в Объединенной пресс-службе краевых судов.