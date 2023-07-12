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НовостиОбщество12 июля 2023 10:30

На Кубани 18 районов получили новые машины скорой помощи

Всего в автопарке автомобилей СМП на Кубани насчитывается свыше 700 машин
Светлана ОВДЕЙ
На Кубани 18 районов получили новые машины скорой помощи Фото: t.me/minkovaanna23

На Кубани 18 районов получили новые машины скорой помощи Фото: t.me/minkovaanna23

На Кубани 18 районов получили новые машины скорой помощи. Об этом сообщила вице-губернатор Анна Минькова в своем telegram-канале.

Автомобили для медучреждений закупили за счет федеральных средств. В машинах установлены портативный аппарат ИВЛ, дефибриллятор, реанимационный набор, аппарат-ингалятор для наркоза и другое оборудование.

В настоящее время в автопарке машин СМП региона насчитывается более 700 автомобилей. 165 машин закупили за последние два года.

«Продолжим и в дальнейшем его пополнять», – отметила Анна Минькова.