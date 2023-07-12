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В Адыгее пропавшую собаку просят вернуть за 100 тысяч рублей. Она выбежала из калитки в районе Яблоновки рано утром 4 июля.

«Оставили нашу Одри у заводчицы 3 июля. 4 июля рано утром она выбежала из калитки. Только когда мы вернулись, узнали, что собака пропала», - сообщила хозяйка собаки.

Уточняется, что собаке 1 год. На внутренней части задней лапы у нее тату с номерным знаком.

Если вам известна какая-либо информация о местонахождении животного, звоните по телефону: +7 (968) 26 29 148.