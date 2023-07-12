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НовостиПроисшествия12 июля 2023 10:44

Число пропавших без вести после потопа в Туапсинском районе выросло до четырех

В муниципалитете продолжают устранять последствия непогоды
Светлана ОВДЕЙ
Пропавшими без вести числятся четыре человека

Пропавшими без вести числятся четыре человека

Число пропавших без вести после потопа в Туапсинском районе выросло до четырех. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю.

В настоящее время в муниципалитете продолжают устранять последствия непогоды. В работе задействовали около 300 человек и более 50 единиц техники.

«Для устранения последствий и помощи жителям в Туапсинский район направлены бригады спасателей из Новороссийска и Горячего Ключа», – сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.