Приговор в законную силу не вступил Фото из архива КП

На Кубани осудили мужчину, который сжег заживо знакомую. Ему назначили 17 лет лишения свободы. Об этом сообщили в Объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

Все произошло в феврале 2023 года в станице Бжедуховской Белореченского района. 44-летний мужчина пришел в гости к приятелю, где вместе с ними находились две знакомые. Компания выпивала, и в какой-то момент обвиняемый остался наедине с 39-летней женщиной. Он начал оказывать знакомой знаки внимания, но получил отказ.

«В ходе конфликта он ударил ее рукой по голове. Затем злоумышленник взял в соседней комнате 5-литровую канистру с остатками бензина и облил женщине голову и одежду. После этого мужчина поджег нефтепродукты, которые мгновенно воспламенились на теле и одежде женщины», – сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю

При этом мужчина ничего не сделал для спасения знакомой. Хозяин и другая женщина, услышав крики, прибежали в дом, накрыли пострадавшую курткой и потушили пламя. Позже женщину госпитализировали, но 6 апреля она умерла в больнице.

«В судебном заседании подсудимый вину признал частично, заявив, что считает себя виновным в причинении тяжкого вреда здоровью потерпевшей, по неосторожности повлекшего ее смерть. В своем последнем слове Королиди полностью полагался на мнение суда», – сообщили в Объединенной пресс-службе краевых судов.

В результате суд назначил обвиняемому 17 лет лишения свободы с ограничением свободы на 1 год. Отбывать наказание он будет в колонии особого режима. Уточняется, что приговор в законную силу не вступил.