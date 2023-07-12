Более 300 жилых домов пострадало после потопа в Туапсинском районе

Более 300 жилых домов пострадали после потопа в Туапсинском районе

В Туапсинском районе продолжают устранять последствия ливней. После потопа в муниципалитете пострадало более 300 жилых домов. Об этом сообщил глава района Сергей Бойко.

Так, в Новомихайловском поселении пострадали «Малышок» и «Ромашка», СОШ № 30 и 19, стадион «Олимп», 200 жилых и 25 многоквартирных домов. Здесь подтопило подвалы, подъезды и первые этажи.

В Джубгском поселении вода зашла в 60 домов. В Новомихайловском, Пляхо, Ольгинке во время потопа повредило дороги. Кроме того, мощными потоками разрушило мост в районе хутора Полковничий, два пешеходных моста в Дефановке. Еще одни мост повредило в Джубге.

«В Тенгинском поселении пострадали 30 жилых домов и объекты инженерной инфраструктуры. В Небугском поселении в поселке Тюменском пострадало 14 многоквартирных домов, в 12 из них подтоплены подвальные помещения, в двух - первые этажи, протекла крыша детского сада», – сообщил Сергей Бойко в своем telegram-канале.

В настоящее время спасательные службы продолжают работать в пострадавших поселениях. Уточняется информация об ущербе, нанесенном непогодой.