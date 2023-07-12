Водителей просят отказаться от поездок по подтопленному участку трассы в поселке Лермонтово

На участке федеральной трассы ввели реверсивное движение

В поселке Лермонтово на подтопленном участке трассы Джубга - Сочи ввели реверсивное движение. Об этом сообщили в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

На участке федеральной трассы работает дорожная техника. Воду на месте разлива продолжают откачивать.

«На участке автодороги Джубга - Сочи в районе поселка Лермонтово собираются пробки. Сейчас автоинспекторы запустили тестовое движение в реверсивном режиме. Сотрудники Госавтоинспекции Туапсинского района оказывают помощь участникам дорожного движения, ситуация постоянно мониторится», – сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

Водителей просят отказаться от поездок по подтопленному участку трассы.