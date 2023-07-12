К поискам подключилась полиция Фото из архива КП

В Туапсинском районе продолжают искать пропавших без вести во время потопа. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

В полицию поступило три сообщения о пропавших во время разгула стихии жителях. В настоящее время в поселке Тюменском продолжаются поиски 19-летней Ангелины Комбаровой, 15-летнего Александра Комбарова и 23-летней Екатерины Перевязко.

«Со слов матери, проживающей по тому же адресу, но в данный момент находившейся в отъезде, в 05:50 ей позвонила дочь, которая сообщила о том, что в дом поступает вода, ее уровень более метра», – сообщили в пресс-службе краевого МВД.

В настоящее время поиски пропавших без вести продолжаются.