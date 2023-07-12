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НовостиПроисшествия12 июля 2023 12:48

Три месячные нормы осадков выпало в Туапсинском районе за сутки

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев провел заседание КЧС по непогоде
Ангелина НАЗАРЧУК
Ангелина НАЗАРЧУК
Последствия продолжают ликвидировать

Последствия продолжают ликвидировать

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев провел заседание КЧС по непогоде. Со вчерашнего вечера в Туапсинском районе выпало более 280 миллиметров осадков — это три месячные нормы.

К ликвидации последствий стихии привлечено более 300 человек и 50 единиц техники. Специалисты всех спасательных служб работают в усиленном режиме.

"На помощь в Туапсинский район уже прибыли бригады спасателей из Новороссийска и Горячего Ключа. Поручил подключиться к этой работе глав ближайших муниципалитетов", - написал в своем Telegram-канале Вениамин Кондратьев.