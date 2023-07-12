Три месячные нормы осадков выпало в Туапсинском районе за сутки

Последствия продолжают ликвидировать

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев провел заседание КЧС по непогоде. Со вчерашнего вечера в Туапсинском районе выпало более 280 миллиметров осадков — это три месячные нормы.

К ликвидации последствий стихии привлечено более 300 человек и 50 единиц техники. Специалисты всех спасательных служб работают в усиленном режиме.

"На помощь в Туапсинский район уже прибыли бригады спасателей из Новороссийска и Горячего Ключа. Поручил подключиться к этой работе глав ближайших муниципалитетов", - написал в своем Telegram-канале Вениамин Кондратьев.