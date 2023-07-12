Подворовые обходы проведут в Туапсинском районе в ближайшие три дня

Пострадавшим выплатят компенсации

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев провел заседание КЧС по непогоде в Туапсинском районе. Здесь бурлящие потоки воды заполнили улицы. Дома, машины и постройки снесло.

Сейчас в пунктах временного размещения всем людям оказываем необходимую помощь.

"Поручил главе района держать ситуацию на контроле — все должны быть обеспечены предметами первой необходимости, продуктами питания и питьевой водой", - отметил Вениамин Кондратьев.

Самая важная задача властей — помочь всем жителям как можно скорее вернуться в свои дома. Для этого в ближайшие три дня будут проведены подворовые обходы, чтобы обследовать пострадавшие дома, оценить ущерб и оперативно выплатить компенсации.