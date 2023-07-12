Более 10 тысяч человек остались без света после потопа в Туапсинском районе

В Туапсинском районе продолжают устранять последствия непогоды. Во время разгула стихии в районе более 10 тысяч человек остались без света. Об этом сообщил вице-губернатор Андрей Прошунин в своем telegram-канале.

Во время сильных дождей подтопило Джубгское, Тенгинское, Небугское, Новомихайловское поселения Туапсинского района. Здесь обесточены девять высоковольтных линий и трансформаторных подстанций. В том числе они подают электроэнергию в 14 соцобъектов.

В настоящее время специалисты восстанавливают подачу света в дома жителей.

«Что касается водоснабжения и водоотведения, в настоящее время из-за отсутствия электроснабжения частично остаются без воды жители Ольгинки, Джубги, Новомихайловского и Небуга. Муниципальными образованиями края сформированы бригады, которые будут помогать в ликвидации последствий», – сообщил Андрей Прошунин.