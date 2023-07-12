Клиенты смогут разблокировать доступ в ВТБ Онлайн в любом банкомате ВТБ

ВТБ информирует своих клиентов, что разработал сервис, который позволяет разблокировать учетную запись в ВТБ Онлайн в любом из 14 тысяч банкоматов ВТБ по всей России. Ранее подобная опция была доступна только при обращении в отделения банка. По оценкам ВТБ, этой возможностью смогут воспользоваться более 50 тысяч клиентов в месяц.

Возможность разблокировать учетную запись через банкомат доступна именно в тех случаях, когда пользователи самостоятельно заблокировали ее в одном из каналов - ВТБ Онлайн, контакт-центр или офис банка. Например, у них возникли подозрения о компрометации данных и возможности доступа в приложение третьих лиц, и потребовалось оперативно заблокировать вход в личный кабинет для защиты своих денежных средств. В остальных случаях для разблокировки необходимо посетить отделение банка.

Сервис разблокировки учетной записи максимально безопасен в использовании: если клиент заблокировал вход в ВТБ Онлайн, то мошенники уже не смогут разблокировать его учетную запись самостоятельно. Это может сделать только сам пользователь в банкомате ВТБ при наличии пластиковой карты и пин-кода.

«Скорость реакции на действия мошенников определяет сохранность средств клиентов. Мы стараемся разрабатывать для клиентов максимальное количество простых и понятных инструментов для самостоятельной блокировки и разблокировки учетной записи. Обычно клиентам доступны сервисы для блокировки доступа в самом ВТБ Онлайн, офисах продаж или контактном центре. Ранее для разблокировки учетной записи клиентами необходимо было обращаться в офис банка. Теперь любой клиент может в любое время быстро разблокировать свою учетную запись в любом банкомате ВТБ. По нашим оценкам, новым сервисом смогут воспользоваться более 50 тысяч клиентов в месяц», – прокомментировал Никита Чугунов, старший вице-президент ВТБ, руководитель департамента цифрового бизнеса.

Чтобы разблокировать доступ к ВТБ Онлайн, клиенту необходимо вставить карту в банкомат, пройти процедуру авторизации и в главном меню выбрать раздел «Выписка и сервисы». На появившемся экране нужно нажать на кнопку «Разблокировать учетную запись ВТБ Онлайн», после чего банкомат покажет сообщение, дополнительно предостерегающее от влияния мошенников, далее следует нажать «Продолжить» и его учетная запись будет разблокирована.

После разблокировки клиент может пользоваться ВТБ Онлайн в обычном режиме. Ему необходимо лишь заново авторизоваться в мобильном приложении, ВТБ Онлайн на сайте, в личном кабинете «Мои продукты» устройств самообслуживания (адаптированная версия ВТБ Онлайн для банкоматов) и продолжить выполнять привычные ему операции. Кроме того, если клиент пробует совершить те или иные операции в банкомате, забыв о блокировке своей записи в ВТБ Онлайн, на устройстве самообслуживания появится подсказка о наличии блокировки и предложит клиентский путь для разблокировки, по завершении которого клиент будет автоматически возвращен к первоначальной операции.

«Новое решение позволит на 40% снизить поток обращений за помощью в разблокировке доступа ВТБ Онлайн к сотрудникам в точках продаж и уменьшить количество звонков в контакт-центр более чем на 50 тысяч в год, а также снизить расходы банка за счет высвобождения времени сотрудников отделений и контактного центра», – отметил руководитель департаментов розничных продаж и развития инструментов обслуживания ВТБ Василий Палаткин.

ВТБ обладает второй по величине сетью банкоматов в России, которая насчитывает 14,1 тысячи устройств. Банкоматы располагаются в разных локациях, среди которых точки продаж, организации – участники зарплатных проектов, а также локации открытого доступа - торгово-развлекательные центры, метрополитен и другие места высокого клиентопотока.