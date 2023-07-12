Врач-онколог Татьяна Васильева предупредила об опасности загара с макияжем на лице

Подобное необдуманное поведение может привести к таким серьезным заболеваниям как рак кожи и меланома Фото: Алексей БУЛАТОВ

- С наступлением солнечных дней многие из нас стремятся как можно скорее получить бронзовый загар, а некоторые ради него готовы жариться до состояния «головешки», - констатирует Татьяна Ивановна. - Но подобное необдуманное поведение может привести к таким серьезным заболеваниям как рак кожи и меланома.

По утверждению эксперта, есть люди, которым солнечные ванны противопоказаны совсем.

- Не рекомендуется загорать, если у вас I или II фототип кожи, большое количество родинок, склонность к солнечным ожогам, а также людям с предзлокачественными и злокачественными новообразованиями, - поясняет онколог. - Также коже, поврежденной ожогами, солнечные ванны противопоказаны. И, я сейчас, может быть удивлю многих женщин, но косметические средства на лице усиливают чувствительность кожи к УФ-излучению. Кроме того, чрезмерное пребывание на солнце грозит негативными последствиями во время приема ряда препаратов, таких как, например, антибиотики, сульфаниамиды, антидепрессанты, транквилизаторы, противодиабетные и другие препараты. Человеку, имеющему заболевание, перед отъездом в отпуск или на выходные к морю необходимо обязательно проконсультироваться с лечащим врачом о возможности пребывания на солнце. С осторожностью к пребыванию на солнце нужно отнестись беременным и женщинам в период «критических дней», людям с ослабленным здоровьем и пожилым, а также имеющим сердечно-сосудистые заболевания и нарушения функции печени.

Для правильного пребывания на солнце обязательно носить одежду из натуральных тканей, пользоваться солнцезащитными средствами с SPFНе ниже 15, обязательно покрывать голову , а очки лучше выбирать с поляризующими фильтрами. Важно ограничить пребывание на солнце только утренними и вечерними часами. По возможности не выходите на улицу, когда солнце в зените: время с 11 до 16 часов дня довольно опасно для постоянного пребывания на солнце. Соблюдайте витаминную диету, пейте больше жидкости (желательно чистую питьевую воду). Не спите на пляже! Это опасно. Загорать «топлесс» можно только жителям жарких стран, поскольку кожа южан приспособилась к яркому солнцу. Белокожим северянкам и даже краснодаркам нужно внимательно относиться к здоровью молочных желез и закрывать их от прямых лучей солнца.

И последний совет: перед и после отдыха на море покажитесь специалистам клиники. При недомогании или изменениях в состоянии организма обязательно проконсультируйтесь с врачом!