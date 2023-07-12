Краснодар
ФотоВидеоСпецоперацияСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ФотоВидеоСпецоперацияСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
+23°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество12 июля 2023 13:43

Сочи восстанавливается после непогоды: пляжи отмывают и готовят к открытию

В Сочи пляжи готовят к открытию
Светлана ОВДЕЙ
Пляжи остаются закрытыми Фото: пресс-служба администрации Сочи

Пляжи остаются закрытыми Фото: пресс-служба администрации Сочи

В Сочи пляжи готовят к открытию. Пляжные территории приводят в порядок после разгула непогоды. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Сочи.

Днем 9 июля пляжи курорта решили временно закрыть из-за шторма. Жителям и туристам запретили купаться в море. А на пляжах вывесили соответствующие флаги. В настоящее время они остаются закрытыми.

Сотрудники приводят пляжи в порядок Фото: пресс-служба администрации Сочи

Сотрудники приводят пляжи в порядок Фото: пресс-служба администрации Сочи

«Пользователи пляжей готовятся к приему отдыхающих. Территории приводят в порядок, моют пляжный инвентарь, убирают мусор», – рассказали в пресс-службе администрации города-курорта.

Напомним, штормовое предупреждение в Краснодарском крае продлили до 12 июля включительно.