Сочи восстанавливается после непогоды: пляжи отмывают и готовят к открытию

Пляжи остаются закрытыми Фото: пресс-служба администрации Сочи

В Сочи пляжи готовят к открытию. Пляжные территории приводят в порядок после разгула непогоды. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Сочи.

Днем 9 июля пляжи курорта решили временно закрыть из-за шторма. Жителям и туристам запретили купаться в море. А на пляжах вывесили соответствующие флаги. В настоящее время они остаются закрытыми.

Сотрудники приводят пляжи в порядок Фото: пресс-служба администрации Сочи

«Пользователи пляжей готовятся к приему отдыхающих. Территории приводят в порядок, моют пляжный инвентарь, убирают мусор», – рассказали в пресс-службе администрации города-курорта.

Напомним, штормовое предупреждение в Краснодарском крае продлили до 12 июля включительно.