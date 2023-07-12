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НовостиОбщество12 июля 2023 15:02

В Туапсинском районе прогнозируют ухудшение погоды

Штормовое предупреждение действует до 12 июля включительно
Светлана ОВДЕЙ
Потоп обрушился на Туапсинский район

Потоп обрушился на Туапсинский район

Жителей Туапсинского района предупредили об ухудшении погоды. В муниципалитете продолжает действовать штормовое предупреждение по сильным дождям.

«Сегодня, 12 июля, до конца суток в Туапсинском районе действует экстренное штормовое оповещение об ухудшении погоды. Ожидаются ливни, град, гроза, шквалистое усиление ветра с порывами до 20-23 метров в секунду, формирование смерчей», – сообщили в пресс-службе администрации Туапсинского района.

Отмечается, что из-за дождей возможен подъем уровня воды в реках.

В связи с погодными условиями до 19 июля в Туапсинском районе запрещено купаться в море.

Напомним, в ночь на 12 июля Туапсинский район оказался под ударом потопа. Из-за ливней в муниципалитете улицы превратились в реки, разрушая все на своем пути. Потоками воды были повреждены десятки автомобилей, в том числе вода зашла в дома. В настоящее время продолжаются поиски четверых без вести пропавших при потопе.