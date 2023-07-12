В Туапсинском районе прогнозируют ухудшение погоды

Потоп обрушился на Туапсинский район

Жителей Туапсинского района предупредили об ухудшении погоды. В муниципалитете продолжает действовать штормовое предупреждение по сильным дождям.

«Сегодня, 12 июля, до конца суток в Туапсинском районе действует экстренное штормовое оповещение об ухудшении погоды. Ожидаются ливни, град, гроза, шквалистое усиление ветра с порывами до 20-23 метров в секунду, формирование смерчей», – сообщили в пресс-службе администрации Туапсинского района.

Отмечается, что из-за дождей возможен подъем уровня воды в реках.

В связи с погодными условиями до 19 июля в Туапсинском районе запрещено купаться в море.

Напомним, в ночь на 12 июля Туапсинский район оказался под ударом потопа. Из-за ливней в муниципалитете улицы превратились в реки, разрушая все на своем пути. Потоками воды были повреждены десятки автомобилей, в том числе вода зашла в дома. В настоящее время продолжаются поиски четверых без вести пропавших при потопе.