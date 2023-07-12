В Краснодаре возобновилось движение троллейбусов по маршруту №8

Маршрут не работал около часа. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Краснодаре вечером 12 июля по техническим причинам было остановлено движение троллейбусов по маршруту №8. Общественный транспорт стоял на Кубанской набережной в оба направления. Власти сообщили о временной схеме курсирования троллейбусов.

«Движение троллейбусов временно организованно по маршруту Юбилейный мкр. - Тургеневский мост - ул. Буденного - ул. Октябрьская - вокзал Краснодар-1», - уточнили в МЦУ Краснодара.

Спустя 56 минут троллейбусы вернулись на привычный маршрут.