Краснодар
ФотоВидеоСпецоперацияСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ФотоВидеоСпецоперацияСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
+21°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество12 июля 2023 15:37

В Краснодаре возобновилось движение троллейбусов по маршруту №8

Простой общественного транспорта продлился около часа
Евгения ХАЛИКОВА
Маршрут не работал около часа.

Маршрут не работал около часа.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Краснодаре вечером 12 июля по техническим причинам было остановлено движение троллейбусов по маршруту №8. Общественный транспорт стоял на Кубанской набережной в оба направления. Власти сообщили о временной схеме курсирования троллейбусов.

«Движение троллейбусов временно организованно по маршруту Юбилейный мкр. - Тургеневский мост - ул. Буденного - ул. Октябрьская - вокзал Краснодар-1», - уточнили в МЦУ Краснодара.

Спустя 56 минут троллейбусы вернулись на привычный маршрут.