Поврежденный оползнем водовод в Хостинском районе Сочи восстановят до 20 июня

Алексей Копайгородский проконтролировал ремонтно-восстановительные работы на сетях водоснабжения в Хостинском районе. Фото: пресс-службы администрации Сочи.

Жители части Хостинского района остались без водоснабжения из-за оползня, повредившего водовод диаметром 100 мм. Рабочим необходимо заменить порядка полукилометра труб. Работа осложнена тяжелыми ландшафтными и геологическими условиями. Водовод проходит по крутому склону с густой растительностью, а также рядом с ручьем.

«Сейчас погода позволяет работать максимально оперативно. Необходимо скорейшим образом восстановить подачу воды в дома. О всех этапах работ необходимо информировать наших жителей через районную администрацию, депутатов и ТОС», — рассказал глава Сочи Алексей Копайгородский, который проинспектировал ход работ.

Материалы и техника уже находятся на месте аварии. Сейчас рабочим предстоит расчистить участок. Новый водовод будут прокладывать по технологиям, которые защитят его от возможных подвижек грунта в будущем. Основные работы планируют завершить до 20 июля. Все это время питьевую воду жителям будут привозить автоцистернами.