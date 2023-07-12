В Анапе из-за неблагоприятных погодных условий введен режим повышенной готовности

На Анапу надвигается непогода. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Непогода надвигается на Анапу. Из-за неблагоприятных погодных условий в городе введен режим повышенной готовности, сообщает пресс-службе администрации курорта.

«В связи с прохождением циклона на территории города-курорта Анапа решением комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности введен режим функционирования «Повышенная готовность», - уточнили в мэрии.

Все коммунальные и оперативные службы курорта перешли в усиленный режим работы. Руководству предприятий санаторно-курортного комплекса, потребительской и социальной сфер дали поручение проверить запас средств и сил на случай ливня и шторма.