Фонд развития промышленности Кубани принял участие в межрегиональной сессии на выставке «Иннопром»

Представители региональных Фондов поделились своим опытом. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края.

В Екатеринбурге на выставке «Иннопром-2023» прошла межрегиональная сессия с региональными фондами развития промышленности. В мероприятии приняли участие замминистра промышленной политики Кубани Михаил Дорожков и глава краевого Фонда развития промышленности Дмитрий Цаплев.

«Стенд Кубани на «Иннопроме» стал уже постоянной деловой площадкой для проведения встреч руководителей региональных фондов развития промышленности. Делимся опытом и обсуждаем вопросы дальнейшего развития таких организаций. Сегодня поддержка фондов, оказываемая производителям, - один из эффективных инструментов развития всего промышленного комплекса страны», - рассказал Михаил Дорожков.

В рамках сессии было подписано соглашение между институтами поддержки Москвы и Кубани. Это даст импульс развитию кооперации российских производителей.