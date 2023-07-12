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НовостиЭкономика12 июля 2023 16:47

Фонд развития промышленности Кубани принял участие в межрегиональной сессии на выставке «Иннопром»

Деловое мероприятие прошло в Екатеринбурге
Евгения ХАЛИКОВА
Представители региональных Фондов поделились своим опытом. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края.

Представители региональных Фондов поделились своим опытом. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края.

В Екатеринбурге на выставке «Иннопром-2023» прошла межрегиональная сессия с региональными фондами развития промышленности. В мероприятии приняли участие замминистра промышленной политики Кубани Михаил Дорожков и глава краевого Фонда развития промышленности Дмитрий Цаплев.

«Стенд Кубани на «Иннопроме» стал уже постоянной деловой площадкой для проведения встреч руководителей региональных фондов развития промышленности. Делимся опытом и обсуждаем вопросы дальнейшего развития таких организаций. Сегодня поддержка фондов, оказываемая производителям, - один из эффективных инструментов развития всего промышленного комплекса страны», - рассказал Михаил Дорожков.

В рамках сессии было подписано соглашение между институтами поддержки Москвы и Кубани. Это даст импульс развитию кооперации российских производителей.