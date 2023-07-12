На Кубани по президентской программе за два года газифицировали более 30 тысяч домов

На Кубани газифицируют домовладения. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Краснодарском крае за два года по президентской программе газифицировали более 30 тысяч домов. Данные огласили на очередном заседании краевого штаба по социальной газификации.

«Краснодарский край занимает третье место в стране по количеству домовладений, к которым подведен газ. С жителями заключили более 56 тысяч договоров, из них около 47 тысяч – со сроком реализации до конца 2023 года», - рассказал вице-губернатор региона Андрей Прошунин.

Также участники совещания обсудили догазификацию соцобъектов и выплаты компенсаций льготным категориям граждан, которые могут рассчитывать на поддержку властей при проведении газа в домовладения