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НовостиЭкономика12 июля 2023 17:15

На Кубани по президентской программе за два года газифицировали более 30 тысяч домов

Регион входит в топ-3 лидеров по исполнению программы
Евгения ХАЛИКОВА
На Кубани газифицируют домовладения.

На Кубани газифицируют домовладения.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Краснодарском крае за два года по президентской программе газифицировали более 30 тысяч домов. Данные огласили на очередном заседании краевого штаба по социальной газификации.

«Краснодарский край занимает третье место в стране по количеству домовладений, к которым подведен газ. С жителями заключили более 56 тысяч договоров, из них около 47 тысяч – со сроком реализации до конца 2023 года», - рассказал вице-губернатор региона Андрей Прошунин.

Также участники совещания обсудили догазификацию соцобъектов и выплаты компенсаций льготным категориям граждан, которые могут рассчитывать на поддержку властей при проведении газа в домовладения