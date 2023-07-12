Москву, Краснодар и Анапу может соединить скоростная железная дорога

Глава региона поднял вопрос о новых туристических кластерах в регионе. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края

Вениамин Кондратьев высказал инициативу создания железнодорожной скоростной дороги, которая соединила бы Москву, Краснодар и Анапу. Отдых на курортах Кубани востребован у жителей региона. Этим летом заполняемость гостиничного фонда на Азово-Черноморском побережье достигал почти 100%. Предполагается, что край посетят не менее 9 миллионов туристов.

«Однако прирост отдыхающих станет дополнительной нагрузкой на существующую дорожную и коммунальную инфраструктуру. Уже сейчас это сдерживает ряд проектов. Необходим комплексный подход, синхронизация ввода новых отелей и устранения инфраструктурных ограничений. Также в связи с увеличением турпотока на побережье, нагрузки на авиационное сообщение и федеральные автомагистрали, ведущие в край, считаю необходимым рассмотреть возможность создания железнодорожной скоростной дороги, соединяющей Москву, Краснодар и Анапу», – предложил губернатор Краснодарского края.

За три года инвесторы вложили в курортную отрасль региона более 418 миллиардов рублей. На Кубани появились 4- и 5-звездочные гостиницы, которые сейчас востребованы у отдыхающих.

К 2030 году в стране появятся федеральные круглогодичные морские курорты. Предполагается, что их создадут на Балтийском, Черном, Азовском, Японском и Каспийском морях, а также на озере Байкал. Курорты будут рассчитаны на размещение не менее 10 миллионов гостей в год.