Заключен под стражу мотоциклист, устроивший смертельную аварию в Темрюке

Мотоциклист-убийца заключен под стражу по решению суда. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Темрюке арестован мотоциклист, по чьей вине погибли два человека. Управляя мотоциклом, мужчина на большой скорости врезался в семью, переходившую дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Как позже выяснили автоинспекторы, мужчина был пьян.

«Следователем следственного отдела по Темрюкскому району СКР по краю 36-летнему местному жителю предъявлено обвинение в нарушении правил дорожного движения в состоянии алкогольного опьянения лицом, не имеющим права управления транспортными средствами, повлекшем по неосторожности смерть двух лиц. Сегодня по ходатайству следствия судом фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», - рассказали в пресс-службе СУ СК России по Краснодарскому краю.

В результате аварии пятилетняя девочка и ее 46-летний отец скончались в реанимации. Остаются в больнице 46-летняя женщина и девятилетний старший ребенок. По словам врачей, их состояние стабильное и угрозы жизни нет. По уголовному делу продолжается предварительное следствие.