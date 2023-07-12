Краснодар
ФотоВидеоСпецоперацияСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ФотоВидеоСпецоперацияСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
+21°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество12 июля 2023 18:46

В Краснодаре открылся Международный кинофестиваль «RT.Док: Время героев»

Фестиваль документального кино продлится с 12 по 14 июля
Евгения ХАЛИКОВА
В Краснодаре открылся фестиваль патриотического кино. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края.

В Краснодаре открылся фестиваль патриотического кино. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края.

В Краснодаре 12 июля стартовал Международный фестиваль документального кино «RT.Док: Время героев». Зрители увидят 15 документальных лент о героях спецоперации.

«Для нас большая ответственность, что именно Краснодар стал первым городом проведения фестиваля. Мы благодарны главному редактору телеканала RT Маргарите Симоньян за это решение», - рассказала глава департамента информационной политики Кубани Галина Жукова.

В расписании кинопоказов два фильма, снятых кубанскими документалистами. «Когда мы были на войне» и «Крылья». В основу «Когда мы были на войне» легли истории казаков-добровольцев подразделения БАРС-16. Картину о быте защитников Отечества покажут 13 июля. Закроется кинофестиваль 14 июля. Затем фестиваль пройдет в Казани, Иркутске, Санкт-Петербурге, Волгограде, Курске и Грозном.