К будущему отопительному сезону готовы около 3 тысяч домов Краснодара

Более трети многоквартирных домов Краснодара уже подготовили к отопительному сезону. Фото: пресс-службы администрации Краснодара.

В Краснодаре продолжается подготовка многоквартирных жилых домов к будущему осенне-зимнему сезону. Все необходимые работы уж завершены почти в 3 тыс. домов с центральным отоплением. Специалисты провели гидравлические испытания и промывку систем.

«Лето - традиционный период активной подготовки к предстоящему отопительному сезону. На сегодняшний день мы проводим все виды работ. Проверки идут в контакте с ресурсоснабжающими организациями, городским профильными структурами и Ростехнадзором», - рассказал вице-мэр Максим Онищенко.

Также повысить качество теплоснабжения краснодарцев должна реконструкция сетей тепловой магистрали. Планируется ежегодно менять более 1 км сетей. Продлится модернизация до 2026 года.