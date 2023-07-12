Гости и жители Краснодара заплатили 84 млн рублей за пользование парковками Краснодара

Городская административная комиссия продолжает привлекать к ответственности владельцев транспорта. Фото: пресс-службы администрации Краснодара

В бюджет Краснодара с начала года поступило более 84 млн рублей за оплату муниципальных парковок. В среднем за сутки жители и гости краевого центра платят до 465 тысяч рублей за пользование паркоместами. Эти средства пополнят дорожный фонд, за счет которого в городе проводят гравийный и ямочный ремонт, а также меняют дорожные знаки.

«По результатам независимого исследования парковочной системы, которое провела в прошлом году компания «Дорнадзор», Краснодар занял второе место по таким показателям, как физическая и финансовая доступность, эффективность, удобство, устойчивое развитие. Опережает нас только Москва», - рассказал замглавы столицы края Владимир Архипов.

В Краснодаре работают 239 муниципальных парковок, способных вместить более чем девять тысяч автомобилей. За неоплату услуг муниципальных стоянок предусмотрен штраф. Нарушения фиксируют мобильные комплексы фото- и видеофиксации.