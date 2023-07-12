Краснодар
ФотоВидеоСпецоперацияСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ФотоВидеоСпецоперацияСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
+20°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия12 июля 2023 20:09

В Туапсе возбудили уголовное дело после того, как паводком смыло четырех человек

Уголовное дело возбуждено по статье ««причинение смерти по неосторожности двум или более лицам»
Евгения ХАЛИКОВА
От дома, где находились три человека, ничего не осталось.

От дома, где находились три человека, ничего не осталось.

В Туапсе возбуждено уголовное дело по факту безвестного исчезновения четырех человек. Известно, что всех смыло речными потоками после проливного дождя. По данным краевого следкома, в ночь на 12 июля один из частных домов в поселке Тюменском был смыт в реку Казачья щель, которая впадает в Черное море. В доме находились три человека: 15- летний подросток, его 19-летняя сестра и 23-летняя девушка. По словам соседей, никто из не смог выбраться наружу. Кроме того, устанавливается местонахождение 67-летнего мужчина, который потоками воды смыло в море вместе с автомобилем ВАЗ 2107.

«Следственным отделом по городу Туапсе СКР по краю по результатам проведенной проверки о безвестном исчезновении четырех человек, в том числе несовершеннолетнего, в результате резкого ухудшения погодных условий и выпадения обильных осадков возбуждено уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности двум или более лицам», - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Краснодарскому краю.

Следователи и следователи-криминалисты проводят необходимые следственные действия, чтобы установить все обстоятельств произошедшего. К поискам пропавших привлечены полицейские и спасатели.