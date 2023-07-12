В Туапсе возбудили уголовное дело после того, как паводком смыло четырех человек

От дома, где находились три человека, ничего не осталось.

В Туапсе возбуждено уголовное дело по факту безвестного исчезновения четырех человек. Известно, что всех смыло речными потоками после проливного дождя. По данным краевого следкома, в ночь на 12 июля один из частных домов в поселке Тюменском был смыт в реку Казачья щель, которая впадает в Черное море. В доме находились три человека: 15- летний подросток, его 19-летняя сестра и 23-летняя девушка. По словам соседей, никто из не смог выбраться наружу. Кроме того, устанавливается местонахождение 67-летнего мужчина, который потоками воды смыло в море вместе с автомобилем ВАЗ 2107.

«Следственным отделом по городу Туапсе СКР по краю по результатам проведенной проверки о безвестном исчезновении четырех человек, в том числе несовершеннолетнего, в результате резкого ухудшения погодных условий и выпадения обильных осадков возбуждено уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности двум или более лицам», - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Краснодарскому краю.

Следователи и следователи-криминалисты проводят необходимые следственные действия, чтобы установить все обстоятельств произошедшего. К поискам пропавших привлечены полицейские и спасатели.