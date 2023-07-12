В Туапсинском районе из-за разрушенного моста остались без связи жители хутора Полковничий

В Туапсе продолжают ликвидировать последствия проливных дождей. Фото: пресс-службы ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

В Туапсинском районе из-за разрушенного паводком моста оказались заблокированными жители хутора Полковничий, который находится рядом с поселком Тюменский. В населенном пункте нет света и питьевой воды. Среди тех, кто попал в западню – местные жители, отдыхающие и дети.

«В хуторе Полковничий проживают 40 человек, из них пятеро детей. Объездных путей нет. Люди обеспечены питанием на два дня. Связь с населением имеется», - прокомментировали в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Спасатели уточнили, что как только спадет вода, они смогут проехать в поселок и при необходимости на вездеходах эвакуировать население. По словам пресс-службы ведомства, на данный момент помощь спасателей заблокированным людям не требуется.