На Кубани выросло количество пострадавших от укусов клещей

Клещи на Кубани могут переносить болезнь Лайма. Фото: Мария ЛЕНЦ

В Краснодарском крае выросло количество пострадавших от укусов клещей. В больницы региона обратились 2907 человек, из них 1144 – дети, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

«На Черноморском побережье края за истекший период от клещей пострадали 687 человек, на Азовском – 56. В детских оздоровительных учреждениях края случаи укусов клещей не зарегистрированы», - уточнили в пресс-службе ведомства.

С начала 2023 года на наличие инфекции в специальных пунктах Роспотребнадзора были исследованы более 9 тыс. клещей. Из 1914 паразитов положительные результаты на иксодовый клещевой боррелиоз показали 314 экземпляра. В Краснодарском крае продолжается обработка территорий от клещей. Уже обработано 4519,93 га территории.