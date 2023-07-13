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НовостиОбщество13 июля 2023 4:39

Что произошло за ночь 13 июля в Краснодарском крае

Последние новости на утро 13 июля на Кубани
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
Подборка новостей на утро 13 июля

Подборка новостей на утро 13 июля

Жители Туапсинского района рассказали о том, как пережили жуткий потоп.

В Туапсинском районе из-за разрушенного моста остались без связи жители хутора Полковничий.

Вильфанд объяснил причины наводнений в Краснодарском крае.

Подозреваемый в убийстве Станислава Ржицкого сознался, что готовил покушение по заданию Украины.

Сочи восстанавливается после непогоды: пляжи отмывают и готовят к открытию.

Чиновник из Волгограда погиб в Анапе, спасая женщину.

На Кубани выросло количество пострадавших от укусов клещей.