Что произошло за ночь 13 июля в Краснодарском крае

Подборка новостей на утро 13 июля

Жители Туапсинского района рассказали о том, как пережили жуткий потоп.

В Туапсинском районе из-за разрушенного моста остались без связи жители хутора Полковничий.

Вильфанд объяснил причины наводнений в Краснодарском крае.

Подозреваемый в убийстве Станислава Ржицкого сознался, что готовил покушение по заданию Украины.

Сочи восстанавливается после непогоды: пляжи отмывают и готовят к открытию.

Чиновник из Волгограда погиб в Анапе, спасая женщину.

На Кубани выросло количество пострадавших от укусов клещей.