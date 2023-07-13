Что произошло за ночь 13 июля в Краснодарском крае

Подборка новостей на утро 13 июля
Жители Туапсинского района рассказали о том, как пережили жуткий потоп.
В Туапсинском районе из-за разрушенного моста остались без связи жители хутора Полковничий.
Вильфанд объяснил причины наводнений в Краснодарском крае.
Подозреваемый в убийстве Станислава Ржицкого сознался, что готовил покушение по заданию Украины.
Сочи восстанавливается после непогоды: пляжи отмывают и готовят к открытию.
Чиновник из Волгограда погиб в Анапе, спасая женщину.
На Кубани выросло количество пострадавших от укусов клещей.