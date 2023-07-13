В Краснодаре несколько троллейбусов продолжают работать по измененному маршруту из-за ямы на Тургенева

Общественный транспорт работает по измененному маршруту Фото: МУП «КТТУ»

В Краснодаре ремонтируют яму на улице Тургенева. В связи с этим несколько троллейбусов и автобусом продолжают работать по измененному маршруту.

Так, троллейбусы №2 временно не ходят из-за работ. Троллейбусы №10 курсируют по измененному маршруту Бальнеолечебница - автовокзал «Южный». Троллейбусы №21 проезжают по схеме троллейбусное депо №1 - улица Домбайская.

«Автобусные маршруты № 2, 9, 55 следуют от улицы Атарбекова по улицам Дальней, Рашпилевской, Дзержинского и далее по своим маршрутам», – сообщили в пресс-службе МУП «КТТУ».

Напомним, отремонтировать провал на дороге по улице Тургенева и восстановить движение транспорта планируют до 14 июля.