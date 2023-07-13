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НовостиОбщество13 июля 2023 6:50

Мэр Сочи поручил очистить русло ручья в переулке Виноградном

Этот участок в Центральном районе под постоянным наблюдением
Ангелина НАЗАРЧУК
Ангелина НАЗАРЧУК
Специалисты дополнительно обследовали русло

Специалисты дополнительно обследовали русло

Мэр Сочи Алексей Копайгородский осмотрел участок Хлудовского ручья в районе переулка Виноградного. Здесь от жителей поступают жалобы, что после дождей вода из этого притока реки Сочи выходит на проезжую часть.

В районе дома № 30 расположен коллектор, в который заключен ручей, инженерные сооружения бесхозные, построены более полувека назад.

"Поручил в ближайшее время проработать вопрос, чтобы избежать в будущем серьезных подтоплений, сохранить инфраструктуру и обезопасить наших жителей", - отметил Алексей Копайгородский.

Этот участок в Центральном районе под постоянным наблюдением. Специалисты дополнительно обследовали русло в границах переулка Виноградного и улицы Тимирязева, нужно прочистить от ила и камней порядка 400 метров на сложном извилистом притоке. Инженерные решения разработаны, подготовительные работы начались. Проблема должна быть решена к осени.