В Крымском районе Кубани отремонтировали артезианскую скважину Фото: admkrai.krasnodar.ru

В Крымском районе Кубани отремонтировали артезианскую скважину. Работы по программе «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» завершили в селе Ударном. Об этом сообщили в пресс-службе региональной администрации.

Ранее артезианская скважина глубиной 75 метров и производительностью 48 кубометров в час вышла из строя. Без воды остались свыше 300 жителей в хуторах Ударном, Карла Маркса и Ленинском.

«Реконструкцию скважины выполнили оперативно», – отметил врио министра ТЭК и ЖКХ края Вячеслав Шапошник.

В 2022 году на Кубани построили 26,7 км сетей центрального водоснабжения, отремонтировали 41 скважину и водозабор. Работы провели в 25 муниципалитетах.