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Сборная Анапы заняла 3-е место на краевом слете «Экстремальная гонка». Он прошел на территории молодежного форума Кубани «Регион 93».

«Перед командами со всего края стояла задача пройти полосу препятствий, включающей 17 этапов. Среди них были рукоход, гимнастические брусья, «лианы», по которым нужно было перебраться на противоположную сторону, вертикальные заборы и многое другое», - сообщили в пресс-службе мэрии Анапы.

Уточняется, что соревнования прошли среди участников старшей возрастной группы.