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НовостиКарта Кубани13 июля 2023 7:13

Сборная Анапы заняла 3-е место на краевом слете «Экстремальная гонка»

Все команды проходили полосу препятствий из 17 этапов
Мария ЧАЛАЯ
Фото: t.me/anapaofficial

Фото: t.me/anapaofficial

Сборная Анапы заняла 3-е место на краевом слете «Экстремальная гонка». Он прошел на территории молодежного форума Кубани «Регион 93».

«Перед командами со всего края стояла задача пройти полосу препятствий, включающей 17 этапов. Среди них были рукоход, гимнастические брусья, «лианы», по которым нужно было перебраться на противоположную сторону, вертикальные заборы и многое другое», - сообщили в пресс-службе мэрии Анапы.

Уточняется, что соревнования прошли среди участников старшей возрастной группы.