В Сочи газифицируют 26 населенных пунктов

Фото: Заур Хушт

Лазаревский район Сочи попал в обновленную программу развития газоснабжения и газификации Краснодарского края на 2021 - 2025 годы. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города-курорта.

В ведомстве уточнили, что в документе говорится о строительстве газораспределительных станций, а также газопроводов, как между населенными пунктами, так внутри них.

Таким образом, газифицировать планируется 26 населенных пунктов Лазаревского района города-курорта, в числе которых 19 удаленных сел и поселков. После прокладки трубы местные жители смогут подать заявки на участие в программе догазификации.

– Проектно-изыскательские работы для строительства межпоселковых газопроводов в северной части Лазаревского района планируем начать в этом году. Это позволит привести газ в такие населенные пункты, как села Алексеевское, Марьино, Зубова Щель, Волконка, Чемитоквадже, аулы Шхафит, Хаджико, Тхагапш и Калеж, а также в микрорайоны Аше и Магри, – рассказал генеральный директор компании ООО «Газсервис» Заур Хушт.

Планируется, что проектно-изыскательские работы завершат в 2024 году.

Программа догазификации стала бессрочной. По ее условиям, трубопровод до границ участков местных жителей прокладывается бесплатно.