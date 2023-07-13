На Туапсинский район обрушилась стихия. Фото: соцсети.
В половине домов Туапсинского района восстановили свет после наводнения. Стихия нанесла большой ущерб местным жителям и туристам.
«Работают 29 аварийных бригад Сочинского филиала «Россети Кубань». Это более 120 человек и 40 единиц техники. Также семь бригад РЭСК, которые состоят из 28 человек и семи единиц техники», - сообщили в ПАО «Россети Кубань».
Уточняется, что свет появился на 16 социально значимых объектах.
На доступных для проезда участках подключаются резервные источники электроснабжения. Они обеспечивают электричеством людей на период выполнения восстановительных работ.