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НовостиОбщество13 июля 2023 7:38

В половине домов Туапсинского района восстановили свет после наводнения

На месте работают более 120 человек
Мария ЧАЛАЯ
На Туапсинский район обрушилась стихия. Фото: соцсети.

На Туапсинский район обрушилась стихия. Фото: соцсети.

В половине домов Туапсинского района восстановили свет после наводнения. Стихия нанесла большой ущерб местным жителям и туристам.

«Работают 29 аварийных бригад Сочинского филиала «Россети Кубань». Это более 120 человек и 40 единиц техники. Также семь бригад РЭСК, которые состоят из 28 человек и семи единиц техники», - сообщили в ПАО «Россети Кубань».

Уточняется, что свет появился на 16 социально значимых объектах.

На доступных для проезда участках подключаются резервные источники электроснабжения. Они обеспечивают электричеством людей на период выполнения восстановительных работ.