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НовостиПроисшествия13 июля 2023 7:47

В Туапсинском районе остаются затопленными 39 подвалов в многоэтажках

Сотрудники МЧС смывают с улиц ил и грязь
Мария ЧАЛАЯ
В Туапсинском районе устраняют пояследствия стихии. Фото: соцсети.

В Туапсинском районе устраняют пояследствия стихии. Фото: соцсети.

В Туапсинском районе остаются затопленными 39 подвалов в многоэтажках. Также пока еще в воде один социально-значимый объект.

«Спасатели МЧС России продолжают работать в усиленном режиме. Сотрудники оказывают всестороннюю помощь людям. Они откачивают воду, смывают нанесенный ил и грязь», - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Уточняется, что на данный момент в поселке Тюменском в пункте временного размещения остаются семь человек, из них двое — дети.