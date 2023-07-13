В Туапсинском районе устраняют пояследствия стихии. Фото: соцсети.

В Туапсинском районе остаются затопленными 39 подвалов в многоэтажках. Также пока еще в воде один социально-значимый объект.

«Спасатели МЧС России продолжают работать в усиленном режиме. Сотрудники оказывают всестороннюю помощь людям. Они откачивают воду, смывают нанесенный ил и грязь», - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Уточняется, что на данный момент в поселке Тюменском в пункте временного размещения остаются семь человек, из них двое — дети.