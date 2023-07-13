В больнице Северского района отремонтировали детское инфекционное отделение Фото: t.me/minkovaanna23

В больнице Северского района отремонтировали детское инфекционное отделение. Об этом сообщила вице-губернатор Анна Минькова в своем telegram-канале.

Специалисты обновили в отделении помещения, коммуникации, кровлю. Кроме того, в учреждении заменили мебель и технику.

«Работы велись с опережением, подрядчик нарастил темпы, понимая, что объект востребован и важен для маленьких пациентов», – отметила замглавы региона.

С 2015 года в крае капитально отремонтировали более 230 медучреждений. В 2023 году в регионе обновляют 10 поликлиник и 25 больниц.