В Кореновском районе Кубани по нацпроекту отремонтировали детскую школу искусств

В Кореновском районе завершают капитальный ремонт детской школы искусств. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края.

В Кореновском районе Кубани отремонтировали детскую школу искусств. Она находится в станице Платнировской. Работы проводят в рамках регионального проекта «Культурная среда» нацпроекта «Культура».

«Капитальный ремонт близится к своему завершению. Установили почти 700 квадратных метров кровли, ремонтируют фасад здания. Вскоре начнут реконструкцию входной группы», - сообщил министр Культуры Краснодарского края Виктория Лапина.

Уточняется, что в детской школе искусств учатся 340 ребят. Из них 16 получают стипендию главы района.