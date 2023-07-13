Продукция со знаком «Сделано на Кубани» подтвердила качество и безопасность Фото: admkrai.krasnodar.ru

Продукция со знаком «Сделано на Кубани» подтвердила качество и безопасность. Об этом сообщили в пресс-службе региональной администрации.

Исследование товаров организовал краевой департамент потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя. Всего специалисты изучили 75 образцов продукции.

В частности, были изучены мясные и молочные товары, хлебобулочные и кондитерские изделия, соки и безалкогольные напитки, бакалейная продукция. По результатам все образцы соответствуют показателям качества и безопасности.

«Единственное, что требуется от производителей, получивших право пользоваться знаком качества «Сделано на Кубани» – это сохранять и поддерживать качество и безопасность собственной продукции. Оценить, как соблюдаются требования, можно только с помощью лабораторных исследований», – отметил руководитель департамента Роман Куринный.

В течение пяти лет в Краснодарском крае исследовали 1,1 тысячи товаров со знаком «Сделано на Кубани».